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Специалисты по сопровождению ветеранов смогут работать в больницах: что изменится

Украина, Вторник 04 февраля 2025 15:25
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Специалисты по сопровождению ветеранов смогут работать в больницах: что изменится Фото: Сопровождение ветеранов войны (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Правительство внесло изменения в порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Отныне они смогут работать и в учреждениях здравоохранения, а подача документов для получения поддержки станет проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Обновление предусматривает расширение возможностей для трудоустройства таких специалистов, а также упрощение бюрократических процедур.

В частности, уточнено, что специалисты по сопровождению могут работать не только в центрах поддержки ветеранов, но и в учреждениях здравоохранения, в том числе тех, где функционируют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.

Кроме того, упрощены требования к подаче документов: из перечня сведений, которые кандидат на должность специалиста указывает в заявлении об участии в отборе, а также в заявлении об осуществлении мер поддержки, исключена информация о реквизитах выписки из решения экспертной команды и данные о медико-социальной экспертизе.

Ожидается, что эти изменения будут способствовать более эффективному внедрению программ поддержки ветеранов.

Напомним, что Министерство по делам ветеранов Украины открыло прием заявок на должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

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