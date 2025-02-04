Специалисты по сопровождению ветеранов смогут работать в больницах: что изменится

Правительство внесло изменения в порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Отныне они смогут работать и в учреждениях здравоохранения, а подача документов для получения поддержки станет проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Обновление предусматривает расширение возможностей для трудоустройства таких специалистов, а также упрощение бюрократических процедур.

В частности, уточнено, что специалисты по сопровождению могут работать не только в центрах поддержки ветеранов, но и в учреждениях здравоохранения, в том числе тех, где функционируют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.

Кроме того, упрощены требования к подаче документов: из перечня сведений, которые кандидат на должность специалиста указывает в заявлении об участии в отборе, а также в заявлении об осуществлении мер поддержки, исключена информация о реквизитах выписки из решения экспертной команды и данные о медико-социальной экспертизе.

Ожидается, что эти изменения будут способствовать более эффективному внедрению программ поддержки ветеранов.