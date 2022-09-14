Пів року в окупації. Подоляк показав, як на звільнених територіях зустрічають військових

Мешканці звільнених територій, які майже шість місяців були в російській окупації, вітають українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

Подоляк опублікував відео зі звільнених територій, які перебували в окупації пів року. Жителі захоплених територій не знали, що відбувається в Україні.

"В окупації...Пів року прожили без світла та зв'язку. Не здогадувалися, що Київ вистояв, а за них весь світ. Вони були змушені покинути будинки і працювати за їжу", - зазначив він.

Російські окупанти погрожували жителям, що їх нібито стратять, якщо Україна повернеться.