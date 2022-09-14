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Пів року в окупації. Подоляк показав, як на звільнених територіях зустрічають військових

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Україна, Середа 14 вересня 2022 12:37
Пів року в окупації. Подоляк показав, як на звільнених територіях зустрічають військових Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Мешканці звільнених територій, які майже шість місяців були в російській окупації, вітають українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Подоляк опублікував відео зі звільнених територій, які перебували в окупації пів року. Жителі захоплених територій не знали, що відбувається в Україні.

"В окупації...Пів року прожили без світла та зв'язку. Не здогадувалися, що Київ вистояв, а за них весь світ. Вони були змушені покинути будинки і працювати за їжу", - зазначив він.

Російські окупанти погрожували жителям, що їх нібито стратять, якщо Україна повернеться.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили понад 8 тисяч квадратних кілометрів територій.

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