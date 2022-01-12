Чи відберуть квартиру: Гетьманцев розповів про непрямі методи після податкової амністії

Після проведення податкової амністії влада України використовуватиме непрямі методи податкового контролю. Вони будуть стосуватися тільки майбутніх придбань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв'ю Радіо НВ .

"Якщо хтось купив квартиру або будинок на кошти, отримані від ухилення від сплати податків, ніхто не може відібрати цю квартиру або будинок, ніхто не може донарахувати який-небудь податок на вартість цього активу. Такого повноваження ні у податкової, ні у кого-небудь іншого немає і не буде ніколи", - сказав він.

За його словами, мова може йти мова тільки про майбутні цінні придбання, що відзначаються в реєстрах. "Це квартири, автомобілі, акції, цінні папери тощо", - пояснив Гетманцев.

Він повідомив, що на сьогоднішній день вже амністовано 1 млрд 204 млн грн в рамках податкової амністії. Зокрема, за період свят амністовано понад 100 млн грн.

Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні почалася податкова амністія (одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме один рік до 1 вересня 2022 року.