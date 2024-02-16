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В Украине запустят приложение для школьников "Мрія": для чего оно нужно

Пятница 16 февраля 2024 18:44
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В Украине запустят приложение для школьников "Мрія": для чего оно нужно Иллюстративное фото: в Украине запустят приложение для детей "Мрія" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня на заседании Кабинет министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Это позволит ведомству разработать приложение "Мрія", которым будут пользоваться школьники и их родители.

РБК-Украина собрала информацию, как пользоваться и для чего нужна "Мрія".

При подготовке материала использовались данные из пресс-службы Минцифры, Telegram-канала Министерства образования, Facebook министра образования Оксена Лисового.

Кто будет пользоваться "Мрією"

Приложение будет создано для учеников и их родителей. В нем можно будет отслеживать академическую успеваемость и формировать необходимые для самореализации ребенка задачи.

Также в приложении можно будет получить информационную поддержку, пользоваться образовательными и информационными ресурсами, учебными аудио- и видеоматериалами.

"Мрія" позволит собирать, обрабатывать, накапливать и передавать данные об образовательном процессе.

Что будет доступно на первом этапе создания

На первом этапе в нем будут доступны:

  • личный кабинет ученика с программами развития способностей и шкалой успеваемости;
  • интерактивные и мультимедийные учебные материалы;
  • сбор, обработка, накопление, передача данных об образовательном процессе;
  • Мрія-ID - альтернатива ученического билета в приложении.

В приложении также планируют использовать искусственный интеллект. Это позволит уменьшить нагрузку на учителей, а ученикам и родителям предоставит уникальные образовательные возможности.

Что говорит министр образования Лисовой

"Мрія для ученика - это вход в личное образовательное пространство и возможность построить индивидуальную образовательную траекторию. Приложение сможет дать каждому ученику и ученице алгоритм того, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени и какие именно образовательные материалы пригодятся", - пишет Лисовой.

По его словам, образование должно создавать возможности для самореализации ученика. Также необходимо развивать будущее детей и их таланты.

"Именно это поможет развить человеческий капитал, а заодно и сильную экономику. Поэтому шаг за шагом движемся в этом направлении", - сказал министр.

РБК-Украина также писала о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, в будущем благодаря цифровой трансформации все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн. Также он призвал страны уже начать экспортировать систему цифровизации.

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