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Родительское собрание онлайн? Как родители смогут использовать образовательное приложение "Мрія"

Украина, Суббота 22 июня 2024 10:30
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Родительское собрание онлайн? Как родители смогут использовать образовательное приложение "Мрія" Как родители смогут использовать образовательное приложение "Мрія" (фото:
Автор: Юлия Гаюк

Когда образовательное приложение "Мрія" заработает по полной, родителям школьников будет легче вовлекаться в образовательный процесс.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал соруководитель проекта Максим Илюхин.

Родительские функции в "Мрія"

"Из-за перегруженности собственными делами взрослые часто не могут помочь ребенку с домашним заданием или новым предметом. С годами они теряют контакт и понимание учебного контекста детей. Благодаря "Мрія" родители будут знать не только текущие оценки, но и навыки, способности, интересы и увлечения ребенка", - объясняет соруководитель проекта Максим Илюхин.

В бета-версии приложения для родителей доступны:

  • расписание, оценки, задания. Это развернутый ответ на вопрос: "Как там в школе?" Родители смогут увидеть все, что им интересно о ребенке: план дня и список задач, посещаемость, достижения и отзывы учителей. Это даст более глубокое понимание достижений ребенка, чем оценки в дневнике.
  • результаты обучения - общая динамика достижений, а не только текущие оценки. Это информативнее стандартного табеля, ведь система подсвечивает, на что стоит обратить внимание и дает простые рекомендации. В фокусе системные изменения результатов по предмету, посещению, обратная связь учителей.
  • библиотека контента по интересам - видео о разговорах с детьми на чувствительные темы, образовательные сериалы от "Дія.Освіта", а также видео с советами по саморазвитию и предпринимательской деятельности
  • безопасные чаты на базе Signal для общения с классным руководителем, учителями и родителями одноклассников вместо разных мессенджеров и звонков

Как проходит тестирование "Мрія"

Бета-тест применения "Мрія" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.

На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрія" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрія".

Ранее мы рассказывали, как новое приложение изменит систему образования в Украине.

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