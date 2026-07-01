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Скандал с мобилизацией отца-одиночки: в ТЦК заявили о признаках подделки документов

16:10 01.07.2026 Ср
2 мин
Какие аргументы в Раде привел начальник ТЦК по резонансной мобилизации?
aimg Мария Науменко
Скандал с мобилизацией отца-одиночки: в ТЦК заявили о признаках подделки документов Фото: иллюстративное фото украинских военнослужащих (Getty Images)
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В деле мобилизации отца, воспитывающего 5-летнюю дочь, прозвучали новые заявления. В ТЦК объяснили отказ в отсрочке и сообщили о признаках подделки документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление начальника Покровско-Терновского районного ТЦК Николая Короленко в Верховной Раде.

По словам Короленко, 19 июня мужчина подал через ЦНАП заявление о предоставлении отсрочки на основании самостоятельного воспитания и содержания ребенка.

Он пояснил, что закон позволяет получить такую отсрочку только при наличии решения суда, которым установлен факт самостоятельного воспитания и содержания ребенка.

Почему отказали в отсрочке

Как отметил начальник ТЦК, данное решение Саксаганского районного суда подтверждало расторжение брака и определение места жительства ребенка вместе с отцом, однако не содержало заключения о самостоятельном воспитании и содержании дочери.

Он подчеркнул, что именно это обстоятельство послужило основанием для отказа в отсрочке. Кроме того, решение принимал не начальник ТЦК, а специальная комиссия, созданная при военной администрации Кривого Рога.

Также Короленко напомнил, что согласно Семейному кодексу расторжение брака само по себе не означает, что один из родителей самостоятельно воспитывает ребенка, ведь оба имеют одинаковые права и обязанности по его содержанию и воспитанию.

Заявление о подделке документов

Во время выступления начальник ТЦК также заявил, что в ходе проверки документов были обнаружены признаки подлога.

По его словам, копия поданного военнообязанного судебного решения отличалась от документа, обнародованного в официальном реестре судебных решений.

"При проверке документов, предоставленных соответствующим лицом, данное решение было сфальсифицировано, о чем имеются признаки отличия от того, что предоставлял военнообязанный, и то, что находится соответственно на сайте судопроизводства", - заявил Короленко.

Напомним, история с мобилизацией отца, который сам воспитывал 5-летнюю дочь, вызвала широкий резонанс.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что мужчину мобилизовали, когда ребенок находился в детском саду, после чего приступил к проверке законности мобилизации и соблюдения прав ребенка.

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