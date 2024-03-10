В Украине пенсионеры могут получить помощь от ООН: кто может рассчитывать

Финансовая помощь предоставляется получателям пенсий, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.

Выплата помощи производится без обращения лица в ВПП или в Пенсионный фонд Украины.

Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 гривен;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

Пенсии в Украине

Заметим, что в Украине пенсия за выслугу лет может быть назначена только отдельным сотрудникам, долго работавшим и имеющим большой страховой стаж.

Как сообщалось, желающие принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год.

Следует отметить, что размер будущей пенсии в Украине можно сосчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.

Напомним, ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

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