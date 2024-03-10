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В Украине пенсионеры могут получить помощь от ООН: кто может рассчитывать

Фото: пенсионеры могут получить помощь от ООН (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С августа прошлого года украинские пенсионеры могут рассчитывать на денежную помощь в рамках реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Финансовая помощь предоставляется получателям пенсий, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины.

Выплата помощи производится без обращения лица в ВПП или в Пенсионный фонд Украины.

Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:

  • получают пенсию в размере менее 3250 гривен;

  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской области.

Пенсии в Украине

Заметим, что в Украине пенсия за выслугу лет может быть назначена только отдельным сотрудникам, долго работавшим и имеющим большой страховой стаж.

Как сообщалось, желающие принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год.

Следует отметить, что размер будущей пенсии в Украине можно сосчитать самостоятельно. Для этого Пенсионный фонд создал специальный онлайн-калькулятор.

Напомним, ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

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