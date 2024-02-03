ua en ru
Сб, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пенсионное страхование. Как продлить договор: инструкция от ПФУ

Украина, Суббота 03 февраля 2024 22:16
UA EN RU
Пенсионное страхование. Как продлить договор: инструкция от ПФУ Фото: Пенсионный фонд призвал желающих возобновить договоры (facebook.com kogupfu)
Автор: Карина Левицкая

Желающие принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Пенсионный фонд объяснил, как заключить новые договоры о продлении уплаты добровольных взносов на 2024 год в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Для этого необходимо соблюсти следующие шаги:

  • Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

  • На панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Договор на добровольное участие".

  • Заполните данные лица, в пользу которого планируете платить добровольные взносы. Если хотите платить взносы за себя, выберите опцию "Желаю платить взносы на себя", и поля формы заполнятся автоматически. Нажмите кнопку "Подписать и оплатить".

  • С перечнем заключенных вами договоров и датой их подписания можно ознакомиться в разделе "Договоры на добровольное участие".

  • Нажав на пиктограмму с банковской картой, можно выбрать способ оплаты добровольного взноса (онлайн или сформировать платежное поручение) и произвести оплату.

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн. украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в Україні Пенсионный возраст Пенсионная реформа
NEWS
Плетенчук о Черноморском флоте РФ: его работа, если не парализована, то очень усложнена
Плетенчук о Черноморском флоте РФ: его работа, если не парализована, то очень усложнена
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва