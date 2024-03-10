UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН: хто може розраховувати

Фото: пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З серпня минулого року українські пенсіонери можуть розраховувати на грошову допомогу в межах реалізації спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Фінансова допомога надається одержувачам пенсій, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

  • отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 гривень;

  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

  • не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Наразі виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської областей.

Пенсії в Україні

Зауважимо, що в Україні пенсія за вислугу років може бути призначена лише окремим співробітникам, які довго працювали та мають великий страховий стаж.

Як повідомлялось, охочі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік.

Слід зазначити, що розмір майбутньої пенсії в Україні можна порахувати самостійно. Для цього Пенсійний фонд створив спеціальний онлайн-калькулятор.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійна реформаПенсії в Україні