Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: алгоритм действий
Пенсионный фонд Украины запустил механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или для увеличения ее размера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской.
Для кого разработана данная функция:
- для людей, которые сейчас зарабатывают за границей, но хотели получать пенсию в Украине;
- для лиц предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
- для работников с низкими официальными доходами, которые путем добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию.
Для начала необходимо заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Действия. Подписи или системы GOV.ID.
После этого можно самостоятельно определить
- продолжительность;
- периодичность;
- и размер страховых взносов.
Суммы страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда.
Для незастрахованных лиц месяц будет отнесен к страховому стажу, а для застрахованных - увеличена зарплата для исчисления пенсии.
Фото: пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж (pfu.gov.ua)
Как сообщалось, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
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