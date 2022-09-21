Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России

На временно оккупированных Россией территориях Украины захватчики "назначают" гауляйтеров – бывших украинских политиков и чиновников, которые перешли на сторону РФ. Как предатель становится предателем и какая судьба их ждет – в материале РБК Украина.

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области в России начали лихорадочно строить планы, которые послужили бы равноценным ответом. Однако, не изобретя ничего нового, в Кремле вернулись к старой схеме и в авральном режиме объявили референдумы.

Так называемое "волеизъявление", вероятно, пройдет на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. О своих намереньях, которые, возможно, являются частью более обширного плана, в РФ сами сообщать не стали. А использовали своих пособников – гауляйтеров, которые якобы "руководят" на оккупированных территориях.

Коллаборанты с небольшой разницей во времени и тексте заявлений объявили, что готовы к "референдуму". Теперь они будут отвечать перед Кремлем за то, чтобы "голосования" хотя бы имели реалистичный вид. Кто они такие и какая судьба ждет украинских гауляйтеров – в материале РБК-Украина.

Рупоры Кремля

Когда Россия 24 февраля ударила ракетами по украинским городам, подавляющее большинство жителей страны идентифицировали для себя врага в лице РФ. Не стало сомнений даже у тех, кто с начала войны на Донбассе сомневался в том, кто и с кем воюет. Не осталось вопросов и у тех, чья позиция по отношению к России до последнего была "мягкой" и "братской".

Тем не менее и среди украинцев находятся люди, которые готовы идти на сотрудничество с оккупантами. В захваченных ими территориях вдруг появляются "мэры", "главы администраций" и прочие гауляйтеры.

Анализируя их биографии, необходимо понимать, что это не самостоятельные игроки. По словам главы пресс-службы СБУ Артема Дехтяренко, российское руководство хочет создать видимость хоть какой-либо легимитизации "референдумов". А для этого необходимо, чтобы номинально о проведении "волеизъявления" объявлял украинский политик. Или хотя бы украинский гражданин.

"Эти псевдореферендумы имеют для россии важное символическое значение. Это как флаг, которым они могут активно размахивать. И для большей убедительности важно, чтобы держали этот флаг якобы местные жители. Хотя после того, что творит россия на временно оккупированных территориях, вряд ли кто-то в мире способен реально поверить, что люди на местах поддерживают оккупантов", – говорит Дехтяренко в комментарии РБК-Украина.

Если во главе оккупированного города стоит украинский политик, у третьей стороны может создаться ощущение, что сами украинцы действительно ждут "освобождения" – раз об этом говорит один из избранных народом украинцев. Таким образом легенду о "цветах российским солдатам" становится легче транслировать. Но это в теории.

На деле же у каждого из предателей есть свой куратор, а всеми оккупированными территориями в Украине занимается отдельная ветвь власти в РФ. До недавнего времени этими вопросами "опекался" заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. В Федеральной службе безопасности тоже есть отделы, которые следят за своими ставленниками в Украине. А потому любое заявление предателя – это то, что через него пытаются передать россияне.

Маргиналы и "мстители"

Абсолютное большинство тех, кто решил занять должности в оккупации – это изначально пророссийски настроенные граждане Украины. Партия регионов, "Оппозиционный блок" или "Оппозиционная платформа – "За життя", Антимайдан, высказывания о "братских народах" – что-нибудь из этого обязательно найдется в биографии гауляйтеров.

Яркий пример, вобравший в себя практически все из вышеперечисленного – Евгений Балицкий из Запорожской области. В свое время был членом Партии регионов, потом перешел в "Оппозиционный блок".

Коллаборант Балицкий (фото: российские СМИ)

В 2017 году экс-политик попал в скандал, когда заявил, что уедет в Россию, но только вместе со "своими территориями", имея в виду Запорожскую область. По факту подобного высказывания прокуратура открыла дело.

Российские оккупанты быстро нашли в Балицком "своего" человека, назначив его "главой Запорожской военной гражданской администрации". Сегодня он постит видео, обращаясь к "первоклашкам" с призывами идти в школу за 10 тысяч рублей от Путина, активно продвигает российскую повестку и периодически заявляет о готовности к проведению "референдума".

Еще один типичный пророссийский политик – гауляйтер Владимир Сальдо. До полномасштабного вторжения был узнаваемой фигурой в пределах Херсона – трижды становился мэром и активно продвигался по вертикали Партии Регионов, а позже традиционно "ОПЗЖ".

У РФ с Сальдо, очевидно, связь была налажена давно. Когда Херсон оккупировали, его тут же назначили "главой администрации". Гауляйтер традиционно стал рассказывать о грядущем референдуме, появлялся на "праздниках" и выступал для российской пропаганды.





Гауляйтер Сальдо (фото: FavoriteKherson, Facebook)

В начале августа появилась информация, что Сальдо увезли в Крым, а оттуда в Москву – предателя положили в больницу с постоянно меняющимся диагнозом. Недавно в сети уже успели похоронить коллаборанта, но он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что вопросы Херсона "всегда с ним".

Кроме политиков, есть и простые почитатели идей "русского мира". Один из таких – херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов. Его биография богата всем – был активистом, увлекался эзотерикой, попал в пророссийскую секту "Концепция общественной безопасности", стрелял в людей, избил полицейского, основал "журналистское издание" и раздал "удостоверения" всем желающим.

Помимо сект и разбоя, Стремоусов принимал участие в Антимайдане, пытался захватить администрацию и создать т.н. "Херсонскую народную республику", организовывал всевозможные марши и беги, а в период вспыхнувшей пандемии коронавируса устраивал митинги, обвиняя украинское правительство в распространении COVID по стране.

Оккупанты, захватив город, назначили Стремоусова заместителем Сальдо, и он тут же начал выступать на российском ТВ. Основная роль гауляйтера заключается в том, что он в свойственной ему манере все время пытается успокаивать гостей студии тем, что "украинские нацисты" больше не увидят Херсон.

Кроме того, в его заявлениях, как и в словах практически всех гауляйтеров, постоянно прослеживаются несоответствия – то он "хоронит" Сальдо, то "воскрешает" Антоновский мост.





Коллаборант Стремоусов (фото: GettyImages)

Еще один пример – колаборант из Запорожской области Сергей Юрченко. В 2014 он, как и все соратники по предательству, участвовал в Антимайдане, где его избили. Потом ретировался в Крым, где его назначили "советником по вопросам казачества в "ЛНР". В социальных сетях любит фотографироваться в папахе. Получил паспорт гражданина России и всем рекомендовал пойти по его пути, был награжден орденом РФ за мужество.

В 2022-м Юрченко привезли из Крыма в Запорожскую область и назначили атаманом. Примечательно, что в оккупации также находятся его родители, которые живут недалеко от места, где его поставили руководить. Вместе с "коллегами" Юрченко проводит рейды, устраивает фотосессии, а весной снял ролик для кремлевских СМИ о том, как повысились удои у животных местного агропредприятия после оккупации.

Таких примеров достаточно много. Владимир Рогов, которого сначала назначили мэром Мелитополя, когда настоящего городского голову – Ивана Федорова – похитили. Рогов – близкий друг Олега Царева, в 2014 году объявил себя лидером "Славянской гвардии", организовывал "Марш вежливых запорожцев". Утверждает, что родился в Индии и якобы имеет какой-то титул. Именно Рогов, в свое время будучи на российском ТВ, заявил, что украинские дети охотятся на снегирей.

"Мэр" Каховки Павел Филипчук – бывший "регионал", баллотировался на пост городского головы Каховки от "Оппоблока", но проиграл. Оккупанты же назначили его и мэром, и "главой" администрации. В сети обещает "очистить подсознание и тело", публикует видео с танцами собственного сочинения, а недавно пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский "угрожает адекватным жителям Херсонской области".

Александр Сауленко – самопровозглашенный мэр Бердянска. Известен, прежде всего, тем, что ранее был обвинен в педофилии. Будучи на должности в оккупации, назначил своим заместителем дворника, который утверждает, что разговаривает с камнями. 18 июля оккупанты уволили Сауленко, потому что он провалил проведение "референдума" и паспортизацию местных жителей.

Источники в правоохранительных органах, анализируя среднестатистический портрет предателя, отмечают, что говорить об исключительно "идейных" или тех, кто просто стремится заработать, нельзя. Гауляйтеры объединяют в себе оба компонента. А движет ими, как правило, месть или желание занять провластную должность, которую они не смогли получить, будучи в демократическом обществе.

"Есть Старобельск на Лугащине, его временно оккупировали в начале марта. Туда гауляйтерами зашли люди, которые возглавляли Старобельский район до 2014 года, это бывшие "регионалы", у них не сложилась жизнь после бегства Януковича, они хотели реванша. Поэтому, как только рашисты туда зашли, они проявили инициативу, предложили помощь и работают. Понятно, что у них идейная составляющая присутствует, но они также хотят заработать денег", - рассказывает один из собеседников.

Об этом же говорит и народный депутат-член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин. По его словам, предатели используют возможность сотрудничества с захватчиками, как шанс награбить и подняться по "карьерной лестнице".

"Есть и такие, кто увидел в войне против Украины свой шанс на стремительный социальный лифт и возможность подняться по должностным ступеням, как говорят с самого низа к руководителям оккупационных администраций, – отметил Копытин в комментарии "РБК-Украина".

Охота на коллаборантов

Миграцию предателей из Харьковской, Луганской или Донецкой области теперь тяжело отследить в связи с наступлением ВСУ. Успешные операции украинских военных пугают гауляйтеров Запорожской и Херсонской областей. 20 сентября все пособники оккупантов на захваченных РФ территориях в один голос заявили о намерении "присоединиться" к России путем "референдума", в том числе, в онлайн-режиме. Голосование хотят провести как можно быстрее, херсонский предатель Сальдо уже успел отчитаться, что "администрация" дала добро на проведения "референдума", а в "лнр" уже объявили соответствующую дату.

Помимо этого, на захваченных территориях активно действуют партизаны. К примеру, за Балицкого обещают 10 тысяч долларов, а сам он жалуется оккупантам на то, что ему страшно, и просит перевезти его в Крым. Его соратников, тем временем, ликвидируют. Близкий друг гауляйтера Андрей Шостак, которого назначили руководить штабом "Единой России" в Запорожской области, подорвался на взрывчатке. И он, по словам мэра Мариуполя Ивана Федорова, "еще долго не сможет сидеть на стуле ровно".

Еще одного друга Балицкого – Ивана Сушко, который в мирной жизни зарабатывал как тамада на свадьбах, ликвидировали. Он руководил штабом по подготовке к "референдуму". Его судьбу повторили сразу два гауляйтера – "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко, который до 2014 работал в МВД Украины, и его заместитель Екатерина Стегленко. Подобная участь постигла и заместителя главы оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко и его жену.

В Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку – его назначили "главным по репрессиям". В Херсоне подорвали коллаборанта Дмитрия Савлученко. В начале августа в той же Каховке убили "замглавы администрации" Виталия Гура, он скончался в реанимации.

Один из известных случаев – нардеп-изменник Алексей Ковалев. Покушение на него произошло дважды – первый раз он попал в больницу, но выжил. Вторая попытка стала для Ковалева фатальной.

О том, что многие гауляйтеры "на чемоданах", говорят как силовики, так и жители оккупированных территорий. Сами захватчики, видя широкомасштабные успехи ВСУ, с удвоенной силой обворовывают квартиры, магазины и супермаркеты. В одной из оккупированных территорий россияне украли велосипеды, о чем сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Знаете, есть такая цитата Аль Капоне: "Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу". Учитывая активное партизанское движение, успешное контрнаступление ВСУ, они понимают, что ничто не вечно, и бегут", – говорит источник в правоохранительных органах.

Но не только партизаны преследуют предателей. В первую очередь, коллаборанты будут отвечать перед законом. На сегодняшний день Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене уже 661 человеку, а в коллаборационной деятельности – 1 тысяче 410.

"Это одно из важных направлений работы СБУ сейчас. Служба системно работает над тем, чтобы каждый, кто предал Украину, справедливо ответил за содеянное. Мы знаем их имена, должности, места проживания и круг общения. Привлечение этих людей к ответственности – это вопрос времени!" – сказал Артем Дехтяренко.

Конечно, есть вероятность, что предатели успеют сбежать в Россию. Однако преступления, которые были совершены против национальной безопасности, не имеют срока давности. И если гауляйтер попал в международный розыск, его задержат на любом пограничном пункте.

Дехтяренко отмечает, что сама Россия превращается в государство-тюрьму. Поэтому коллаборанты будут вынуждены находиться в этой тюрьме, но в итоге не смогут избежать наказания.

"Уже сейчас сотрудники СБУ задерживают коллаборантов на деокупированных территориях. А тех, кому удалось убежать или где-то спрятаться, мы обязательно найдем. Они предстанут перед судом и будут отвечать по закону!", - добавляет Артем Дехтяренко.

При этом необходимо уже сегодня думать о механизме, который предотвратит реванш пророссийских политиков, под какими бы лозунгами и партиями они не пытались попасть в советы. Как минимум – ужесточение закона о коллаборационизме, о чем упомянул Копытин. Если раньше депутаты разных уровней могли говорить о своих дружественных отношениях с РФ едва ли не в прямом эфире, сегодня это будет невозможно.