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В Украине обновили правила контроля больниц со стороны НСЗУ: что изменилось

14:51 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Василина Копытко
В Украине обновили правила контроля больниц со стороны НСЗУ: что изменилось Что изменится для больниц в Украине (коллаж РБК-Украина)
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Кабмин обновил правила работы медучреждений с Национальной службой здоровья Украины. Изменения касаются проверок больниц перед заключением договоров, возврат чрезмерно полученных средств и оплаты медицинских услуг, которые заведения не смогли включить в отчеты за 2026 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Как НСЗУ будет проверять больницы

НСЗУ сможет проверять готовность медучреждений оказывать помощь еще до заключения договора по Программе медицинских гарантий. Для этого заведение должно дать согласие вместе с предложением о заключении договора.

Проверки будут производиться в определенных случаях. В частности, если во время предварительного мониторинга НСЗУ выявило несоответствие требованиям медицинских работников или оборудования.

Основанием также может стать сообщение государственного органа, контролирующего работу медучреждения. Например, если Минздрав обнаружил неисправность оборудования, по которой больница не могла проводить предусмотренные договором обследования.

Отдельно будут проверяться учреждения, которые впервые подают предложение по определенному пакету медицинских услуг. В то же время предусмотрели исключения для новых пакетов Программы медицинских гарантий и учреждений, созданных в результате разделения медучреждения.

С 1 августа 2027 года НСЗУ также будет учитывать данные Лицензионного реестра медицинской практики. Это требование не будет относиться к заведениям на территориях активных боевых действий, где не определили даты их завершения.

Как будут возвращать лишние деньги

Правительство также изменило правила возврата средств, которые медучреждение получило сверх надлежащей суммы по договору с НСЗУ.

Если больница не может вернуть всю сумму в течение пяти календарных дней, она сможет договориться с НСЗУ о поэтапном погашении.

Для этого стороны подпишут план возврата средств, в котором будет определена сумма, порядок и сроки платежей. Он станет частью договора и будет действовать до полного возврата денег.

Когда оплатят услуги за 2026 год

Еще одно изменение касается медицинской помощи, которую больницы уже предоставили пациентам в 2026 году, но не смогли включить в декабрьский отчет из-за превышения запланированной стоимости договора.

Такие услуги заведения смогут включить в первый отчет по договору на 2027 год и получить за них оплату.

Это правило распространяется на пакеты, по которым НСЗУ оплачивает фактически пролеченные случаи или отдельные медицинские услуги. В то же время сумма дополнительной оплаты для каждого заведения не будет превышать среднемесячную стоимость услуг, предоставленных по соответствующему пакету с января по ноябрь 2026 года.

Кроме того, медучреждения получат больше времени для предоставления ежемесячной информации об оплате и расходах по Программе медицинских гарантий. Вместо 15 числа следующего месяца отчитываться можно будет до 25-го.

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