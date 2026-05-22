В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области под угрозой

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о неблагоприятных погодных условиях 23 мая. По данным специалистов, в ряде регионов Украины ожидаются грозы, местами возможны град и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины.
В субботу, 23 мая, грозы прогнозируют в восточных и южных областях Украины. Также неблагоприятные погодные условия ожидаются в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
По информации синоптиков, в отдельных районах возможен град, а скорость шквалов может достигать 15–20 метров в секунду.
В Укргидрометцентре предупредили, что ухудшение погодных условий способно повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Кроме того, грозы и сильный ветер могут осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог.
Специалисты рекомендуют учитывать погодную ситуацию при планировании поездок и быть осторожными во время непогоды.
