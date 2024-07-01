В Украине объявили масштабную тревогу: взлетели МиГ-31К

Тревоги в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины сегодня, 1 июля, уже несколько раз объявляли воздушные тревоги. В частности, опасность баллистики была для северных регионов и Киева.

Также вчера, 30 июня, россияне пытались нанести ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом, начался пожар.

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в столице из-за российской атаки было двое пострадавших, у них - острая реакция на стресс.

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