В Україні оголосили масштабну тривогу: злетіли МіГ-31К

Тривоги в Україні

Нагадаємо, у низці регіонів України сьогодні, 1 липня, вже кілька разів оголошували повітряні тривоги. Зокрема, небезпека балістики була для північних регіонів та Києва.

Також учора, 30 червня, росіяни намагалися завдати ракетного удару по Києву. В Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок, почалася пожежа.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці через російську атаку було двоє постраждалих, у них - гостра реакція на стрес.

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