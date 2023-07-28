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В Украине объявили масштабную тревогу. Воздушные силы сообщают о взлете МиГ-31

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Украина, Пятница 28 июля 2023 20:54
В Украине объявили масштабную тревогу. Воздушные силы сообщают о взлете МиГ-31 Фото: Иллюстративное фото (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Масштабную воздушную тревогу объявили сегодня вечером, 28 июля. Причиной этого стал взлет российского самолета МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Украине объявили масштабную тревогу. Воздушные силы сообщают о взлете МиГ-31

Воздушные силы Украины сообщают, что причиной этого стал взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

Самолет МиГ-31 является носителем ракет "Кинжал".

Отбой воздушной тревоги

Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое воздушной тревоги по всей территории Украины.

Атаки России

Напомним, россияне в последнее время снова активизировали обстрелы. Оккупанты применяют ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что армия РФ уже атакует "Шахедами", собранными на территории России.

Кроме того, РФ после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит удары по Одессе и области. Оккупанты атакуют исторический центр города и портовую инфраструктуру.

В частности, 24 июля Россия ударила дронами по порту "Рени", который находится у границы с Румынией.

Напомним, в Днепре и Запорожье сегодня, 28 июля, местные жители услышали взрывы во время воздушной тревоги.

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