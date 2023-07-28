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В Днепре и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Пятница 28 июля 2023 20:42
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Днепре и Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре и Запорожье сегодня, 28 июля, местные жители услышали взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают детали инцидента и не называют причин взрывов.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях, проводить фото- или видеосъемку с места происшествия запрещено.

Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено 20:42

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал к информационной тишине и пообещал раскрыть все подробности взрывов позже.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют Украину. Их обстрелы обычно происходят ночью, чаще всего удары фиксируют в южных регионах Украины.

Противник при помощи ракет и дронов бьет по украинским портам. От его атак повреждены объекты инфраструктуры и хранилища с зерном. Также оккупанты недавно ударили по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.

Последняя массированная атака россиян состоялась в среду, 26 июля. Тогда оккупанты выпустили по Украине 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых сбили наши защитники. Также в атаке задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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