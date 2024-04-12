В Украине объявили масштабную тревогу, предупредили о взлете МиГ-31

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве в 19:34. После этого сирены взвыли и в остальных регионах страны.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - написали Воздушные силы.

Обновлено в 19:54.

В Киеве объявлено об отбое тревоги.

Также отбои начались и в остальных областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 апреля противник атаковал Украину 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

В Хмельницкой области раздались взрывы. А возле Кривого Рога в результате падения обломков произошел пожар на энергетическом объекте.

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