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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Пятница 27 июня 2025 01:07
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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина Фото: сейчас ракетная опасность для всей страны (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В ночная 27 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К и фиксация по меньшей мере одной ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", - говорится в сообщении в 01:02.

После этого военные зафиксировали минимум одну ракету.

В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причинаФото: предупреждение военных о ракетной опасности (скриншот)

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:07 тревога до сих пор по всей территории Украины.

В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Напомним, утром в среду, 18 июня, в Украине тоже объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной тоже был взлет вражеского МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

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