Главная » Новости » Война в Украине

В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя "Кинжалов"

Украина, Понедельник 27 октября 2025 18:48
В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя "Кинжалов" Иллюстративное фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 27 октября, объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении Воздушных сил.

В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя &quot;Кинжалов&quot;Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Угроза МиГ-31К

Напомним, во время взлета российских истребителей МиГ-31К по всей территории Украины объявляют воздушную тревогу из-за высокой угрозы, которую они представляют.

Эти самолеты могут нести гиперзвуковые ракеты большой дальности "Кинжал".

Объявление тревоги позволяет службам ПВО и местным властям заранее предупредить население о возможной опасности. Жители получают сигнал укрыться в безопасных местах, что снижает риск жертв и повреждений.

Кроме того, такие меры дают возможность военным оперативно реагировать на возможные запуски ракет "Кинжал" и координировать действия для защиты ключевых объектов инфраструктуры. Это стандартная практика для обеспечения безопасности страны в условиях угрозы воздушных ударов.

Стоит заметить, что последний раз для удара по Украине российские оккупанты использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в ночь на 22 октября.

Тогда Воздушные силы сообщали, что россияне применили четыре "Кинжала". Вероятно, сбить их не удалось.

К слову, в июле этого года на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге российская компания ASF-Innovations представила дрон "Кинжал", предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников тараном. Аппарат создан для ближнего перехвата целей на малых высотах и якобы способен развивать скорость до 300 км/ч.

В носовой части дрона установлен тепловизионный ИК-искатель, позволяющий ему самостоятельно наводиться на цель. Разработчики заявляют, что все компоненты "Кинжала" "произведены российскими компаниями".

