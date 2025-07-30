ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Среда 30 июля 2025 16:08
UA EN RU
В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" Иллюстративное фото: РФ подняла в воздух МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины в среду, 30 июля, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении Воздушных сил.

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя &quot;Кинжалов&quot;Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Более детальной информации военные не раскрывают.

Ракета "Кинжал"

При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

К слову, 28 июля во время массированного удара по Украине российские оккупанты использовали три ракеты "Кинжал". Тогда их целью стал Староконстантинов Хмельницкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции