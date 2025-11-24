ua en ru
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Понедельник 24 ноября 2025 12:20
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня днем, 24 ноября, объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета в России носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

Мониторинговые паблики сообщают, что известно о двух вражеских самолетах в небе.

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета носителя &quot;Кинжалов&quot;

Обновлено 12:37

В Воздушных силах ВСУ объявили об отбое ракетной опасности.

Обстрелы Украины в ночь на 24 ноября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 162 беспилотника различных типов. Противовоздушной обороной сбито, или подавлено 125 вражеских беспилотников.

Однако зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.

Напомним, вчера вечером, 23 ноября, российские войска массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксировано прилет в один из домов и есть информация о жертвах и пострадавших.

Также сообщалось, что российские войска ночью дронами атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара возник пожар на одном из судов. Также на этот раз россияне в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование.

Кроме того, утром российская армия ударила беспилотником по Чернигову. В результате атаки был поврежден частный дом, загорелся пожар. Пострадали родные брат и сестра 2002 и 2006 годов рождения.

