В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о пусках крылатых ракет

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу сегодня ночью, 6 августа. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В Воздушных силах сообщили, что пуски крылатых ракет в районе Каспия совершили стратегические бомбардировщики Ту-95 МС.
Сообщается, что крылатые ракеты Х-101/Х-555 входят в воздушное пространство Украины со стороны Белгорода.
Ракеты летят в западном направлении
В Воздушных силах заявили, что крылатые ракеты находятся в воздушном пространстве Черкасской области и держат курс на запад.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной ракетной угрозе в регионе.
Ракетный удар по Украине 5 августа
Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.
Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.
Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине.
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