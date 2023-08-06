В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о пусках крылатых ракет

В Воздушных силах сообщили, что пуски крылатых ракет в районе Каспия совершили стратегические бомбардировщики Ту-95 МС.

Сообщается, что крылатые ракеты Х-101/Х-555 входят в воздушное пространство Украины со стороны Белгорода.

Ракеты летят в западном направлении

В Воздушных силах заявили, что крылатые ракеты находятся в воздушном пространстве Черкасской области и держат курс на запад.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной ракетной угрозе в регионе.

Ракетный удар по Украине 5 августа

Вечером 5 августа россияне массово запустили ракеты по территории Украины. Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого. А затем в Воздушных силах сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. Тогда же стало известно и о ракете из Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему россияне впервые за много месяцев использовали Беларусь для ударов по Украине.