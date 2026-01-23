RU

По Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, были пуски "Кинжалов"

Фото: истребитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине во второй половине дня 23 января объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К и пусков ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - сообщили в ВС ВСУ.

По данным мониторов, россияне подняли в воздух два самолета и осуществили пуски ракет по Киевской области. Из-за угрозы тревогу объявляли во всех регионах Украины, карта воздушных тревог выглядит так:

 

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" - современная российская ракета с ядерным или обычным боезарядом, принятая на вооружение в 2018 году. Россияне называют ее "гиперзвуковой", но реально это аэробаллистическая ракета.

Заявленная россиянами скорость ракеты - 10 Махов, или примерно 12 000 километров в час. Реальная скорость "Кинжала" значительно меньше. Основным носителем "Кинжала" является истребитель-перехватчик МиГ-31К, который может нести одну ракету и поражать цели на дистанции до 2 000 километров.

Несмотря на все заявленные характеристики ракета перехватывается системами противовоздушной обороны Patriot и уязвима к глушению. Тем не менее, она остается одним из самых опасных (и самых дорогих) видов вооружения России.

В прошлый раз тревогу в Украине из-за "Кинжалов" объявляли в ночь на 9 января, во время одного из массированных ракетно-дронных терактов России против украинской энергетики. До этого оккупанты поднимали носители "Кинжалов" в ночь на 5 января.

