По Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, были пуски "Кинжалов"

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" - современная российская ракета с ядерным или обычным боезарядом, принятая на вооружение в 2018 году. Россияне называют ее "гиперзвуковой", но реально это аэробаллистическая ракета.

Заявленная россиянами скорость ракеты - 10 Махов, или примерно 12 000 километров в час. Реальная скорость "Кинжала" значительно меньше. Основным носителем "Кинжала" является истребитель-перехватчик МиГ-31К, который может нести одну ракету и поражать цели на дистанции до 2 000 километров.

Несмотря на все заявленные характеристики ракета перехватывается системами противовоздушной обороны Patriot и уязвима к глушению. Тем не менее, она остается одним из самых опасных (и самых дорогих) видов вооружения России.

В прошлый раз тревогу в Украине из-за "Кинжалов" объявляли в ночь на 9 января, во время одного из массированных ракетно-дронных терактов России против украинской энергетики. До этого оккупанты поднимали носители "Кинжалов" в ночь на 5 января.