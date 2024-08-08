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В Украине объявлена масштабная тревога: взлетел МиГ-31К

Фото: иллюстративное изображение российского самолета в небе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Ранним утром, 8 августа, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили, что из-за взлета самолета ракетная опасность существует по всей территории Украины.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - добавили в ПС.

По состоянию на 06:29 карта тревог в Украине выглядит следующим образом.

Напомним, что по данным Генштаба, за прошедшие сутки возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. В частности, враг активно применяет авиацию, вертолеты и тяжелое вооружение.

Кроме того, в Сумской области хотят создать еще две военные администрации, поскольку из-за обстрелов ряд громад нуждается в быстрых и эффективных управленческих решениях. Соответствующие обращения уже поступили начальнику ОВА.

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