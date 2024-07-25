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Новый рекорд. В Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны

Четверг 25 июля 2024 21:45
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Новый рекорд. В Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны Иллюстративное фото: в Харьковской области была самая длительная тревога с начала войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области воздушная тревога длилась более двух суток. Это самая длительная тревога в региона с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще 23 июля в 18:31. Прекратилась она только сегодня, 25 июля, в 21:02. Ее длительность составила двое суток, 2 часа и 31 минуту.

Новый рекорд. В Харьковской области была самая длительная тревога с начала войныФото: длительность тревоги в Харьковской области (скриншот)

По состоянию на сейчас в Харьковской области - новая воздушная тревога. Ее объявили в 21:13.

Предыдущий печальный рекорд был установлен 9 июля. Тогда тревога в Харьковской области длилась одни сутки, 14 часов и 16 минут.

Стоит заметить, что в некоторых районах Харьковской области, которые являются прифронтовыми, воздушную тревогу объявляют отдельно, поскольку там есть угроза артиллерийских обстрелов. Поэтому там она длится еще с мая.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты в начале мая повторно вторглись в Харьковскую область с севера. В приграничных населенных пунктах начались ожесточенные бои.

В частности, враг пытался подойти к Харькову на расстояние 25-30 километров, чтобы начать обстреливать город с артиллерии и создать панику среди местного населения.

Но украинские защитники не дали россиянам осуществить их планы. Еще в конце мая местные власти региона заявляли, что линия фронта на севере Харьковской области была стабилизирована. Также врагу нанесли большие потери.

При этом, согласно данным американского Института изучения войны, недавно у россиян были успехи на этом участке фронта.

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Харьков Воздушная тревога
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