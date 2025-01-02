Россия ночью запустила более 70 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 2 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 72 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) типа Shahed и дроны других типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 47 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Враг запускал беспилотники с направлений российских Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 47 беспилотников в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской и ряда других областей. Еще 24 дрона были локально потеряны без негативных последствий.

Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к ударам по территории Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет управляемые авиационные бомбы, ракеты, беспилотники и артиллерию. В том же числе в течение последних месяцев россияне почти ежедневно прибегают к ночным обстрелам.

Например, в новогоднюю ночь россияне запустили 111 дронов с четырех направлений. Во время отражения воздушной атаки было уничтожено 63 беспилотника, и еще 46 - локально потеряны.