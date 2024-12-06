ua en ru
Пт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Пятница 06 декабря 2024 13:51
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.41, как и упоминалось выше, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские войска систематически осуществляют атаки на территорию Украины. Для атак агрессор использует ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые часто наносят значительные разрушения и угрожают жизни мирных жителей.

В ночь на 6 декабря российские террористы запустили против Украины 53 дрона. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 32 из них. Также 16 дронов были локально потеряны, а 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
День ВСУ: когда появился праздник и почему его отмечают именно 6 декабря
День ВСУ: когда появился праздник и почему его отмечают именно 6 декабря
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие