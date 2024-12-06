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Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО

Пятница 06 декабря 2024 08:20
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Россия ночью запустила более 50 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: ПВО ночью сбила 32 из 53 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 декабря Российская Федерация (РФ) атаковала Украину более чем 50 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 32 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Этой ночью враг запустил из российского Орла 53 единицы ударных БпЛА типа Shahed и беспилотными других типов.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. По состоянию на 07:00 подтверждено уничтожение 32 вражеских дронов в пределах:

  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Житомирской областей.

В том же числе 16 дронов были локально потеряны, а 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Обстрелы Украины

Российские обстрелы Украины во время войны являются систематическими. С начала полномасштабного вторжения враг регулярно наносит ракетные и дроновые удары по объектам инфраструктуры, жилым домам и объектам критической энергетики. Часто эти атаки направлены на мирные города, что приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры.

Например, в ночь на 5 декабря враг применил против Украины 44 беспилотника. Тогда же ПВО удалось уничтожить 30 дронов.

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