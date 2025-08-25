В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики

Сегодня, 25 августа в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сигнал в столице объявили в 14:58. Далее тревога начала распространяться и по другим регионам.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - предупредили военные.
После этого в Воздушных силах проинформировали о фиксации российской ракеты, которая двигалась в направлении Сумщины.
Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак.
Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Напомним, что вчера 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр общины.