В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики

Сигнал в столице объявили в 14:58. Далее тревога начала распространяться и по другим регионам.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - предупредили военные.

После этого в Воздушных силах проинформировали о фиксации российской ракеты, которая двигалась в направлении Сумщины.

Карта воздушных тревог

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак.

Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.