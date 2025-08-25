RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики

Фото: Воздушная тревога в Украине 25 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 25 августа в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сигнал в столице объявили в 14:58. Далее тревога начала распространяться и по другим регионам.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - предупредили военные.

После этого в Воздушных силах проинформировали о фиксации российской ракеты, которая двигалась в направлении Сумщины.

Карта воздушных тревог

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак.

Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

Напомним, что вчера 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр общины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога