ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К: зафиксированы пуски "Кинжалов"

Пятница 27 сентября 2024 17:04
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К: зафиксированы пуски "Кинжалов" Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером пятницы, 27 сентября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российских МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги, около 16.55 был объявлен в Киеве. А потом тревога распространилась и на остальные области Украины. В то же время на востоке Украины до этого была объявлена тревога из-за угрозы ракетного удара. Сообщалось о взрывах в Харькове.

"Взлет 2-х бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – сообщили Воздушные силы.

Также по их данным, был зафиксирован пуск четырех ракет с юга в направлении Староконстантинова, Хмельницкой области.

Обновлено в 17:40.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К: зафиксированы пуски &quot;Кинжалов&quot;

Напомним, этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетам.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 дрона , еще один БПЛА был локационно потерян в результате противодействия РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине