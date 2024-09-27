В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К: зафиксированы пуски "Кинжалов"

В Украине вечером пятницы, 27 сентября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российских МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги, около 16.55 был объявлен в Киеве. А потом тревога распространилась и на остальные области Украины. В то же время на востоке Украины до этого была объявлена тревога из-за угрозы ракетного удара. Сообщалось о взрывах в Харькове.

"Взлет 2-х бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – сообщили Воздушные силы.

Также по их данным, был зафиксирован пуск четырех ракет с юга в направлении Староконстантинова, Хмельницкой области.

Обновлено в 17:40.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетам.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 дрона , еще один БПЛА был локационно потерян в результате противодействия РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .