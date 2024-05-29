Оккупанты этой ночью атаковали Украину 14 "Шахедами": сколько удалось сбить

Защитники неба Украины в ночь на 29 мая сбили почти все вражеские ударные беспилотники типа "Шахед", которые российские оккупанты применили для очередной воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он отметил, что всего этой ночью противник запускал по Украине 14 дронов-камикадзе "Shahed-131/136", а пуски осуществлял из района российского Приморско-Ахтарска.

По словам генерала, к отражению воздушного нападения противника привлекались:

истребительная авиация,

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

подразделения радиоэлектронной борьбы

Вражеские ударные БПЛА удалось ликвидировать в пределах трех областей.

"В результате противовоздушного боя сбиты 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях", - рассказал Олещук.

Атаки "Шахедов"

Отметим, что российские захватчики регулярно используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (сами же их маркируют под названием "Герань"), для воздушных атак по Украине.

Так, с вечера 28 мая до середины ночи 29-го в нескольких областях была объявлена ​​тревога из-за запуска оккупантами дронов-камикадзе.

А минувшей ночью, при отражении воздушной атаки, защитники украинского неба уничтожили 3 "Шахеда" противника.