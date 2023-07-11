ПВО уничтожила все дроны, которыми РФ атаковала Киев, - КМВА

Ночью, 11 июля, россияне снова атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Отмечается, что дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.

"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова благодарим ПВО за отличную работу", - написал начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушная атака 11 июля

В ночь на 11 июля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью БПЛА и ракет, из-за чего в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, их вероятная причина - работа ПВО.

О работе сил противовоздушной обороны сообщали и в Киевской области. Там ПВО "работала" по вражеским дронам.

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