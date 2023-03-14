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В Украине объявлена пятая воздушная тревога за день

Фото: в Украине объявлена пятая воздушная тревога за день (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 марта, в Украине в пятый раз объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 20:05

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По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, во врем телемарафона, сейчас из Шайковки, Брянской области РФ вылетели Ту-22.

"Поэтому наши воздушные силы отслеживают эти процессы", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, Telegram-каналы сообщают о взлете МиГ-31К, из села Саваслейка Нижегородской области (России).

Напомним, первую воздушную тревогу объявили с утра в северных, восточных, южных и части центральных областей.

Позже стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, выпустив 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. Их удалось сбить, но обломки повредили детский сад и дома.

Вторая воздушная тревога прозвучала в Украине в 13:30. Через час по Украине ширилась уже третья воздушная тревога, а за ней и четвертая.

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