Самый теплый в истории наблюдений: в ООН назвали климатические рекорды 2023 года

Уходящий 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений. Причиной стало явление Эль-Ниньо, которое будет оказывать влияние на климат в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), представленный в Дубае на Конференции ООН по климату (КС-28).

Глобальная средняя температура в 2023 году в октябре была примерно на 1,4 градуса выше среднего значения за 1850 - 1900 годы.

"Разница между 2023, 2016 и 2020 годами, которые ранее считались самыми теплыми годами, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на рейтинг", - говорится в сообщении.

При этом последние девять лет, с 2015 по 2023 год, стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Вызывающее потепление явление Эль-Ниньо, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика, прогнозируют во Всемирной метеорологической организации

В видеообращении, сопровождающем доклад ВМО по климату, генсек ООН Гутерриш призвал лидеров стран принять срочные меры на переговорах ООН по изменению климата КС-28. "У нас есть дорожная карта, позволяющая ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов и избежать наихудших последствий климатического хаоса", - сказал он.

Рекорды 2023 года

Волны тепла затронули многие регионы мира. Некоторые из наиболее значительных были зафиксированы в Южной Европе и Северной Африке, особенно во второй половине июля, когда стояла сильная и исключительно стойкая жара. Температура в Италии достигла 48,2 градусов, а рекордно высокие температуры - 49,0 градусов, 50,4 градусов и 49,2 градусов - были зафиксированы в Тунисе (Тунис), Агадире (Марокко) и Алжире (Алжир) соответственно.

Глобальная средняя температура поверхности моря была рекордно высокой для этого времени года, начиная с конца весны Северного полушария. Исключительно высокие температуры были зафиксированы в восточной части Северной Атлантики, Мексиканском заливе и Карибском бассейне, а также на обширных территориях Южного океана, где наблюдались широко распространившиеся морские тепловые волны.

В 2023 году глобальный средний уровень моря достиг рекордной отметки за весь период спутниковых наблюдений (с 1993 г.), что отражает продолжающееся потепление океана, а также таяние ледников и ледяных щитов. Темпы повышения глобального среднего уровня моря за последние десять лет (2013-2022 гг.) более чем в два раза превышают темпы повышения уровня моря за первое десятилетие спутниковых наблюдений (1993-2002 гг.).

В феврале протяженность морского льда в Антарктике достигла абсолютного рекордно низкого уровня для эры спутников (с 1979 года по настоящее время). Начиная с июня, протяженность льда была рекордно низкой для этого времени года.

Климат в Украине

Напомним, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные - в августе.

Безморозный период в Киеве в этом году продолжался 232 дня - с 31 марта по 18 ноября, дольше всего в истории наблюдений с 1881 года.