В Украине ограничили цены на ряд лекарств
Кабинет министров принял решение ввести ограничение цен на некоторые лекарственные средства, которые приобретают за бюджетные деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, цены ограничили на лекарства, которые зарегистрированы в Украине, и включены в Национальный перечень лекарственных средств. Также обязательным условием является заключение уполномоченного органа с рекомендациями по включению лекарственного средства в Национальный перечень.
При этом Мельничук отметил, что также Кабмин предусмотрел утверждение Минздравом соответствующего реестра граничных цен на лекарства, которые соответствуют вышеперечисленным требованием.
Напомним, ранее стало известно, что Кабмин Украины поддержал регулирование оборота каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.
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