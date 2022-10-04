В Украине ограничили цены на ряд лекарств

Кабинет министров принял решение ввести ограничение цен на некоторые лекарственные средства, которые приобретают за бюджетные деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, цены ограничили на лекарства, которые зарегистрированы в Украине, и включены в Национальный перечень лекарственных средств. Также обязательным условием является заключение уполномоченного органа с рекомендациями по включению лекарственного средства в Национальный перечень.

При этом Мельничук отметил, что также Кабмин предусмотрел утверждение Минздравом соответствующего реестра граничных цен на лекарства, которые соответствуют вышеперечисленным требованием.