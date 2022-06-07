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Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу в українській медицині

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 16:08
Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу в українській медицині Фото: Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Кабмін України проголосував за регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ці препарати застосовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ України Віктора Ляшка.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва", - сказав Ляшко.

Він переконує, що медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

"Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське", - наголосив глава МОЗ України.

Головний лікар України пояснив, що препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

Нагадаємо, під час війни через часте перебування в укриттях та втрату звичного середовища може виникнути тривога та стрес у батьків та дітей. У такому випадку варто знати, як керувати своїми почуттями та допомогти дітям почуватися в безпеці.

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