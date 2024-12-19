В Украине ограничили информацию о состоянии энергосистемы: почему так
В Украине пока временно не будет предоставляться вся информация о состоянии энергетической системы. Это связано с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Из соображений безопасности мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - сообщили в ДТЭК.
В случае, если необходимо будет вернуться к графикам стабилизационных отключений - будет сообщено отдельно.
"Остаемся с вами и держим руку на пульсе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации", - написали в ДТЭК.
Отключения света в Украине
С начала осени Российская Федерация усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.
Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях, а 13 декабря Россия запустила 94 ракеты и 193 дрона. С 16 декабря в Украине действуют новые правила отключения электроэнергии.
Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".
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