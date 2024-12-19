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В Украине ограничили информацию о состоянии энергосистемы: почему так

Четверг 19 декабря 2024 21:30
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В Украине ограничили информацию о состоянии энергосистемы: почему так Иллюстративное фото: в Украине ограничили информацию о состоянии энергосистемы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине пока временно не будет предоставляться вся информация о состоянии энергетической системы. Это связано с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Из соображений безопасности мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы", - сообщили в ДТЭК.

В случае, если необходимо будет вернуться к графикам стабилизационных отключений - будет сообщено отдельно.

"Остаемся с вами и держим руку на пульсе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации", - написали в ДТЭК.

Отключения света в Украине

С начала осени Российская Федерация усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.

Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях, а 13 декабря Россия запустила 94 ракеты и 193 дрона. С 16 декабря в Украине действуют новые правила отключения электроэнергии.

Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".

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