В Україні обмежили інформацію про стан енергосистеми: чому так

В Україні наразі тимчасово не буде надаватись вся інформація щодо стану енергетичної системи. Це пов'язано з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"З міркувань безпеки ми тимчасово можемо надавати лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми", - повідомили в ДТЕК.

У випадку, якщо необхідно буде повернутись до графіків стабілізаційних відключень - буде повідомлено окремо.

"Залишаємося з вами і тримаємо руку на пульсі. Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написали в ДТЕК.

Відключення світла в Україні

З початку осені Російська Федерація посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основною ціллю росіян є ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції.

Одні з найбільших атак були 17 листопада - понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари пошкодили об'єкти в 14 областях, а 13 грудня Росія запустила 94 ракети та 193 дрони. З 16 грудня в Україні діють нові правила відключення електроенергії.