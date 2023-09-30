В Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах

Укрытия в украинских детских садах теперь смогут посещать только те люди, которые связаны с образовательным процессом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.
"Доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса", - сказано в постановлении.
При этом, согласно закону, участниками образовательного процесса являются:
Напомним, ранее в Киеве запустили проект, в рамках которого на территории отдельных школ начнут возведение бомбоубежищ.
В Киевской городской администрации отмечали, что работы планируют завершить до конца 2023 года.
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