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В Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах

Фото: в Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Укрытия в украинских детских садах теперь смогут посещать только те люди, которые связаны с образовательным процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

"Доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса", - сказано в постановлении. 

При этом, согласно закону, участниками образовательного процесса являются:

  • дети дошкольного возраста, воспитанники, учащиеся; 
  • педагогические работники: директора, заместители директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, воспитатели-методисты, воспитатели, ассистенты воспитателей, учителя (всех специальностей), практические психологи, социальные педагоги и не только; 
  • помощники воспитателей и няни; 
  • медицинские работники; 
  • родители детей или люди, которые их заменяют; 
  • родители-воспитатели детских домов семейного типа; 
  • ассистенты детей с особыми образовательными потребностями;
  • физические лица, обладающие правом осуществлять образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Напомним, ранее в Киеве запустили проект, в рамках которого на территории отдельных школ начнут возведение бомбоубежищ

В Киевской городской администрации отмечали, что работы планируют завершить до конца 2023 года. 

 

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