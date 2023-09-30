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В Україні обмежили допуск до укриттів у дитячих садках

Фото: в Україні обмежили допуск до укриттів в дитячих садках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Укриття в українських дитсадках тепер зможуть відвідувати лише ті люди, які пов'язані з освітнім процесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.

"Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу", - йдеться у постанові.

При цьому, згідно із законом, учасниками освітнього процесу є:

  • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
  • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, помічники вихователів, вчителі (всіх спеціальностей), практичні психологи, соціальні педагоги і не тільки;
  • помічники вихователів та няні;
  • медичні працівники;
  • батьки дітей чи люди, які їх замінюють;
  • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
  • помічники дітей з особливими освітніми потребами;
  • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Нагадаємо, раніше у Києві запустили проект, у рамках якого на території окремих шкіл розпочнуть зведення бомбосховищ.

У Київській міській адміністрації наголошували, що роботи планують завершити до кінця 2023 року.

 

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