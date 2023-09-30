В Україні обмежили допуск до укриттів у дитячих садках

Укриття в українських дитсадках тепер зможуть відвідувати лише ті люди, які пов'язані з освітнім процесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.
"Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу", - йдеться у постанові.
При цьому, згідно із законом, учасниками освітнього процесу є:
Нагадаємо, раніше у Києві запустили проект, у рамках якого на території окремих шкіл розпочнуть зведення бомбосховищ.
У Київській міській адміністрації наголошували, що роботи планують завершити до кінця 2023 року.
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