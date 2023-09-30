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В Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах

Украина, Суббота 30 сентября 2023 19:49
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В Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах Фото: в Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Укрытия в украинских детских садах теперь смогут посещать только те люди, которые связаны с образовательным процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

"Доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса", - сказано в постановлении.

При этом, согласно закону, участниками образовательного процесса являются:

  • дети дошкольного возраста, воспитанники, учащиеся;
  • педагогические работники: директора, заместители директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, воспитатели-методисты, воспитатели, ассистенты воспитателей, учителя (всех специальностей), практические психологи, социальные педагоги и не только;
  • помощники воспитателей и няни;
  • медицинские работники;
  • родители детей или люди, которые их заменяют;
  • родители-воспитатели детских домов семейного типа;
  • ассистенты детей с особыми образовательными потребностями;
  • физические лица, обладающие правом осуществлять образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Напомним, ранее в Киеве запустили проект, в рамках которого на территории отдельных школ начнут возведение бомбоубежищ.

В Киевской городской администрации отмечали, что работы планируют завершить до конца 2023 года.

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