Фото: в Украине ограничили допуск к укрытиям в детских садах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Укрытия в украинских детских садах теперь смогут посещать только те люди, которые связаны с образовательным процессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

"Доступ к укрытиям в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования при осуществлении образовательной деятельности предоставляется исключительно для участников образовательного процесса", - сказано в постановлении. При этом, согласно закону, участниками образовательного процесса являются: дети дошкольного возраста, воспитанники, учащиеся;

педагогические работники: директора, заместители директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, воспитатели-методисты, воспитатели, ассистенты воспитателей, учителя (всех специальностей), практические психологи, социальные педагоги и не только;

помощники воспитателей и няни;

медицинские работники;

родители детей или люди, которые их заменяют;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

ассистенты детей с особыми образовательными потребностями;

физические лица, обладающие правом осуществлять образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Напомним, ранее в Киеве запустили проект, в рамках которого на территории отдельных школ начнут возведение бомбоубежищ. В Киевской городской администрации отмечали, что работы планируют завершить до конца 2023 года.