В Україні обмежили допуск до укриттів у дитячих садках
Укриття в українських дитсадках тепер зможуть відвідувати лише ті люди, які пов'язані з освітнім процесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.
"Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу", - йдеться у постанові.
При цьому, згідно із законом, учасниками освітнього процесу є:
- діти дошкільного віку, вихованці, учні;
- педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, помічники вихователів, вчителі (всіх спеціальностей), практичні психологи, соціальні педагоги і не тільки;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки дітей чи люди, які їх замінюють;
- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
- помічники дітей з особливими освітніми потребами;
- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
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