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Штрафуют ли за продажу вещей на OLX и в соцсетях? Налоговая дала ответ

Понедельник 07 апреля 2025 22:22
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Штрафуют ли за продажу вещей на OLX и в соцсетях? Налоговая дала ответ Фото: штрафов за продажу своих вещей в интернете не будет (flickr.com)
Автор: Ірина Гайдук

Налоговая опровергла слухи, что украинцам грозят штрафы за продажу личных вещей на интернет-площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНС).

"Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Promua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности", - подчеркнули в ГНС.

В ведомстве пояснили, что продажа личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.

Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности. Однако это не касается продажи личных вещей гражданами с помощью электронных торговых платформ, как OLX, Prom, и любых соцсетей.

"Усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности", - добавили налоговики.

ГНС призвала предпринимателей, которые остаются "в тени", привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства самостоятельно и добровольно:. Для этого им необходимо:

  • официально зарегистрироваться как субъект хозяйствования;
  • осуществлять расчеты через надлежащим образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
  • соблюдать налоговое законодательство, чтобы избежать финансовой и административной ответственности в будущем.

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