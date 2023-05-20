В Украине в ряде областей объявлены воздушные тревоги. Работает ПВО

Так, после нуля часов воздушная тревога объявлена:

в Полтавской,

Запорожской,

Донецкой,

Днепропетровской

и Харьковской областях.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своих Telegram-каналах также сообщили о воздушных тревогах в регионах.

Около 00:25 сигналы зазвучали также и в Черниговской и Киевской областях.

"Киевская область - воздушная тревога!" - сообщили в Telegram Киевсокй ОВА.

Жителей указанных регионов призывают не покидать укрытия, а также соблюдать правило "двух стен".

Мониторинговые группы пишут о воздушных целях из российской Брянской области в направлении Киевской и Черниговской областей. Предположительно, противник применяет дроны-камиказде типа Shahed.

Обновлено в 00:37

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает не пренебрегать опасностью из-за воздушных тревог.

"Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО", - пишет он.

Обновлено в 00:42

Отметим, что в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях сигналы около 00:40 были уже отменены.

Обновлено в 00:44

Тревога впоследствии была объявлена в Киеве.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Обновлено в 00:50

В Киевской области работают системы противовоздушной обороны. Есть угроза атаки вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА.

Жителей области призывают оставаться в укрытиях, соблюдать информационную тишину (не фотографируйте и не снимайте работу ПВО).

Начальник Киевской МВА Сергей Попко информирует о работе ПВО вокруг воздушного пространства Киева.

"Воздушная тревога продолжается!.. Находитесь в укрытиях до отбоя!" – добавляет он.

Обновлено в 01:00

Воздушная тревога, помимо Киевской и Черниговской областей, объявлена также в Житомирской.

Обновлено в 01:17

В Киеве слышали громкий взрыв, который прозвучал в северной части города. Затем послышались и другие.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - сообщает Киевская МВА.

Жители столицы сообщают, что предположительно был сбит вражеский дрон-камикадзе.