В Украине ряд поездов продолжает задерживаться из-за обстрела: список

Сегодня, 14 января, ряд поездов сильно задерживается после массированного удара россиян по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram .

По информации УЗ, четыре рейса движутся с задержкой больше часа, еще пять - до часа. При этом 60 поездов движутся по графику.

Больше всего задерживаются такие рейсы:

№45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 56 мин);

№711/712 Краматорск - Киев (+2 ч 43 мин);

№15/16 Харьков - Рахов (+1 ч 7 мин);

№93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 7 мин).

При этом, как подчеркивают в УЗ, для пассажиров, которые прибудут в Киев после начала комендантского часа, организуют трансфер для доставки домой.