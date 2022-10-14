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В Украине ряд предприятий сможет получить льготный кредит: названы детали

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Киев, Пятница 14 октября 2022 16:56
В Украине ряд предприятий сможет получить льготный кредит: названы детали Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Украинские предприятия, которые утратили свои производственные возможности из-за войны, смогут получить льготный кредит на сумму до 60 миллионов гривен. Правительство утвердило соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, такую возможность предоставят тем предприятиям, чьи производственные мощности были уничтожены, повреждены или расположены на временно оккупированных территориях. Программа поможет восстановить работу части бизнесов.

"Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или финансирование оборотного капитала. Правительство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Займы предоставляются до 5 лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе чем в 50 километрах до линии боевых действий", - детализировал премьер.

Шмыгаль добавил, что в Украине сейчас есть сотни предприятий, которые готовы возобновлять свою работу при условии дополнительной помощи от государства.

Напомним, ранее стало известно, что средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых.

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Денис Шмыгаль бизнес
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