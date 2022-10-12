ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки резко подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Новина українською →
Украина, Среда 12 октября 2022 10:34
Банки резко подняли ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 13,0 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 3,3% до 4,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в сентябре упали с 20,2% до 19,8% годовых, по валютным выросли с 4,9% до 5,5%.

Банки резко подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков сентябрь сократился на 0,5% до 1 068 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,6% до 231 млрд гривен, предприятий сократился на 1,3% до 810 млрд гривен.

Банки резко подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад
Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну