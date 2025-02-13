Украине никогда не обещали членство в НАТО по итогам мирных переговоров, - Рютте
Страны НАТО не обещали Украине членство в Альянсе в рамках договоренностей о мире с Россией. Главное - обеспечить, чтобы Россия не повторила свое вторжение.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Генсек напомнил, что на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоялся в прошлом году, союзники пообещали, что членство Украины в НАТО является "необратимым". Но не было конкретного решения о том, что мирные переговоры с Россией могут завершиться евроатлантической интеграцией Украины. Такой исход возможен, но четкого согласования не было.
Рютте подчеркнул, что Запад должен обеспечить, чтобы российский диктатор Владимир Путин не попытался напасть на Украину снова. И это критически важно.
"Мы можем подумать о 5-10 вариантах, как обеспечить эти гарантии для Украины. Но никогда Украине не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО", - добавил он.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон считает нереалистичным вступление Украины в НАТО по итогам мирных договоренностей.
В ответ министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что несмотря на такое заявление, украинская позиция не изменилась: страна хочет и будет частью Альянса.
Стоит заметить, что вступление Украины в НАТО - это один из вариантов гарантий безопасности, которые позволят предотвратить повторную агрессию России.
Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что для Запада такой вариант гарантий безопасности будет "самым дешевым".
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