Украине никогда не обещали членство в НАТО по итогам мирных переговоров, - Рютте

Страны НАТО не обещали Украине членство в Альянсе в рамках договоренностей о мире с Россией. Главное - обеспечить, чтобы Россия не повторила свое вторжение.

Генсек напомнил, что на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоялся в прошлом году, союзники пообещали, что членство Украины в НАТО является "необратимым". Но не было конкретного решения о том, что мирные переговоры с Россией могут завершиться евроатлантической интеграцией Украины. Такой исход возможен, но четкого согласования не было.

Рютте подчеркнул, что Запад должен обеспечить, чтобы российский диктатор Владимир Путин не попытался напасть на Украину снова. И это критически важно.

"Мы можем подумать о 5-10 вариантах, как обеспечить эти гарантии для Украины. Но никогда Украине не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО", - добавил он.