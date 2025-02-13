Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО за підсумками мирних переговорів, - Рютте

Країни НАТО не обіцяли Україні членства в Альянсі в рамках домовленостей про мир з Росією. Головне - забезпечити, щоб Росія не повторила свого вторгнення.

Як передає РБК-Україна , про це на прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генсек нагадав, що на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбувся торік, союзники пообіцяли, що членство України в НАТО є "незворотнім". Але не було конкретного рішення про те, що мирні переговори з Росією можуть завершитися євроатлантичною інтеграцією України. Такий результат можливий, але чіткого узгодження не було.

Рютте підкреслив, що Захід має забезпечити, щоб російський диктатор Володимир Путін не спробував напасти на Україну знову. І це критично важливо.

"Ми можемо подумати про 5-10 варіантів, як забезпечити ці гарантії для України. Але ніколи Україні не обіцяли, що в рамках домовленостей про мир буде членство в НАТО", - додав він.