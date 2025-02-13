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Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО за підсумками мирних переговорів, - Рютте

Брюссель, Четвер 13 лютого 2025 18:18
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Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО за підсумками мирних переговорів, - Рютте Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни НАТО не обіцяли Україні членства в Альянсі в рамках домовленостей про мир з Росією. Головне - забезпечити, щоб Росія не повторила свого вторгнення.

Як передає РБК-Україна, про це на прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генсек нагадав, що на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбувся торік, союзники пообіцяли, що членство України в НАТО є "незворотнім". Але не було конкретного рішення про те, що мирні переговори з Росією можуть завершитися євроатлантичною інтеграцією України. Такий результат можливий, але чіткого узгодження не було.

Рютте підкреслив, що Захід має забезпечити, щоб російський диктатор Володимир Путін не спробував напасти на Україну знову. І це критично важливо.

"Ми можемо подумати про 5-10 варіантів, як забезпечити ці гарантії для України. Але ніколи Україні не обіцяли, що в рамках домовленостей про мир буде членство в НАТО", - додав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон вважає нереалістичним вступ України до НАТО за підсумками мирних домовленостей.

У відповідь міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що попри таку заяву, українська позиція не змінилася: країна хоче і буде частиною Альянсу.

Варто зауважити, що вступ України до НАТО - це один із варіантів безпекових гарантій, які дадуть змогу запобігти повторній агресії Росії.

Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що для Заходу такий варіант гарантій безпеки буде "найдешевшим".

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